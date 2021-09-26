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Плюс 377, минус 19: в Башкирии число больных коронавирусом превысило 65 тысяч человек

26 сентября 2021, 08:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Актуальные данные предоставил оперативный штаб РБ по борьбе с коронавирусом.

Согласно оперативным данным, за минувшие сутки официально зафиксировано 377 новых больных covid-19. Таким образом общее число инфицированных за все время пандемии в регионе составляет 65310 человек.

За сутки выздоровело 74 человека, общее число успешно перенесших опасную болезнь составляет 56635 человек.

При этом оперштаб сообщает о 19 смертельных случаях от коронавируса. Отметим, что количество заболевших в регионе растет в течение всего сентября, а объем смертей в ежедневных сводках уже месяц не спускается ниже 13 случаев в день.

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом в России волнообразно растет с конца июня. Эксперты отмечают большое число смертей и полное пренебрежение населения по отношению к мерам безопасности. Растет число сообщений о закрытых на карантин школах по всей России, в Башкирии школьники также частично переходят на удаленный режим работы.

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