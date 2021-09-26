МЧС предупреждает о заморозках и сильном ветре в Башкирии

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий в республике в начале рабочей недели, 27 сентября.
В частности, местами по республике ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, а также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-5°.
На отдельных участках горных автодорог гололедица, ухудшение видимости в осадках до 1-2 км.
Напомним, Башгидрометцентр сообщал, что в эти дни ожидается прохождение холодного атмосферного фронта по территории РБ, по республике ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.