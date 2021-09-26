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МЧС предупреждает о заморозках и сильном ветре в Башкирии

26 сентября 2021, 13:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Небольшое потепление сменяется общим похолоданием.

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий в республике в начале рабочей недели, 27 сентября.

В частности, местами по республике ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, а также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-5°.

На отдельных участках горных автодорог гололедица, ухудшение видимости в осадках до 1-2 км.

Напомним, Башгидрометцентр сообщал, что в эти дни ожидается прохождение холодного атмосферного фронта по территории РБ, по республике ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

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