mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Это не значит, что тепло появится моментально»: в Уфе начали отапливать жилые дома

26 сентября 2021, 13:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С момент подачи тепла до прогрева квартир может пройти до пяти суток.

Уфимская мэрия сообщила о подаче отопления в жилые дома. По состоянию на 15 часов 25 сентября отопление было подключено на 2687 уфимских объектах (46%). Со стартом сезона в ресурсоснабжающих и управляющих компаниях организован трехсменный режим работы, аварийно-диспетчерские службы приведены в режим повышенной готовности.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что начало подачи отопления «не означает, что тепло в домах появится моментально» — с начала пуска тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти от трех до пяти суток. Причина в разветвленности и инертности системы теплоснабжения Уфы. Кроме того, жителям верхних этажей необходимо своевременно пустить представителей спецслужб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.

Напомним, 16 сентября началась подача тепла в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы. С 19 сентября также подключено около 400 жилых домов, без которых невозможно обеспечить теплом соцобъекты.

По вопросам подключения тепла уфимцы могут обращаться в диспетчерские службы ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ТСЖ, а также в городской колл-центр по телефону 277-09-11.

Материалы по теме
В Уфе отопление в 400 домах дадут раньше срокаОтопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентябряВласти Уфы заявили, что по вопросам отопления поступает около 200 обращений в день
#Новости#Отопление#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48