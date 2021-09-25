В Уфе на создание проекта продолжения проспекта Салавата Юлаева выделят до 187 млн

На сайте Госзакупок появился аукцион на создание проектной документации по строительству продолжения проспекта Салавата Юлаева в Уфе. Заказчиком выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы. Известно, что проект продолжения проспекта необходимо разработать на участке от улицы Бикбая и до улицы Интернациональной, а сами работы завершить до 25 ноября 2023 года.
На исполнения заказа власти Уфы готовы выделить максимум 187 миллионов рублей. Исходя из данных закупки, финансирование будет поступать из республиканского и городского бюджетов и распределяться на три года. Так, в текущем году будет выплачено около 34 миллионов из бюджета республики и 1 миллион из бюджета Уфы, уже в следующем году республика выделит 50,4 миллиона, а город – 1,56 миллиона. В последний год исполнения заказа финансирование от региона составит 97 из 100 миллионов, а оставшуюся сумму выплатит администрация города.
Известно, что исполнитель должен будет выполнить инженерные изыскания и подготовить проект по рекультивации, благоустройству и озеленению территории, строительству дороги, путепровода, переустройству коммуникаций.
Напомним, что строительство продолжения проспекта Славата Юлаева проводится в рамках подготовки к 450-летнию столицы. Общая протяженность объекта составляет 3,68 километра, как ранее отмечалось, реализация проекта позволит разгрузить микрорайон Сипайлово от транзитного транспорта. Между тем общая стоимость строительства не разглашается.