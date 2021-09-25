В Башкирии число погибших от COVID-19 превысило отметку в 1,5 тысячи

Оперативный штаб по борьбе с недопущением распространения коронавирусной инфекции опубликовал ежедневную статистику. Так, за последние сутки в Башкирии от COVID-19 погибло 20 человек, а общее число погибших за все время пандемии превысило 1,5 тысячи человек.