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В Башкирии число погибших от COVID-19 превысило отметку в 1,5 тысячи

25 сентября 2021, 09:55
Фото: 1mediainvest.ru
Также за последние сутки зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших.

Оперативный штаб по борьбе с недопущением распространения коронавирусной инфекции опубликовал ежедневную статистику. Так, за последние сутки в Башкирии от COVID-19 погибло 20 человек, а общее число погибших за все время пандемии превысило 1,5 тысячи человек.

Отмечается, также и максимальный суточный прирост заболевших, у 382 человек подтвердилось наличие инфекции. С начала пандемии заразились 64 933 жителей республики.

В Башкирии вакцинировались первым компонентом — 1,2 миллиона человек, а завершили вакцинацию 1,1 миллиона человек. Между тем, власти планируют вакцинировать как минимум 2,5 миллиона жителей региона.

Напомним, что антирекорд смертей от коронавируса был зафиксирован также на этой неделе.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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