Стало известно сколько жителей Башкирии старше 100 лет

Стало известно, что в Башкирии на 2021 год насчитывается 378 долгожителей, что в сравнении с 2010 годом больше на 160 человек.
Как сообщает Башстат, из 378 человек, которые преодолели вековой рубеж, 315 женщин и только 63 мужчин. Так, на одного мужчину приходится около 3-4 женщин.
Также известно, что большая часть граждан Башкирии в возрасте от 100 лет прописана в городе — 247 человек, а остальная часть предпочитает жить в селах.
Всего в начале этого года в республике проживало 19,7 тысячи человек в возрасте от 90 лет и старше.