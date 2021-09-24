В Уфе улица Октябрьской революции станет аналогом «Арт-квадрата»

Напомним, на прямой линии с Радием Хабировым, которая прошла 8 сентября, руководитель региона рассказал и о том, что на улице Октябрьской революции может появиться творческое пространство имени известного уроженца Уфы, писателя-эмигранта Сергея Довлатова. Тогда же Хабиров сообщил и о ходе работ, так 8 сентября по словам руководителя региона было расселено лишь 4 дома, на сегодняшний день оно уже составляет 17 домов. Тогда же, в ходе Прямой линии Хабиров призвал горожан делиться интересными идеями о том как наилучшим образом увековечить память писателя и сообщил, что власти готовы выслушать предложения.