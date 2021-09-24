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В отношении двух предприятий Уфы были составлены протоколы из-за загрязнения воздуха

24 сентября 2021, 12:03
Фото: 1mediainvest.ru
Превышение ПДК было зафиксировано по 6 вредным веществам.

Роспортебнадзор Башкирии опубликовал результаты анализа проб воздуха в 57 точках Уфы. Известно, что проверки проводились с 27 июня и всего из 6613 исследований в 46 было выявлено превышение ПДК от 1,2 до 2,9. Сообщается, что в пробах в порядке убывания были обнаружены такие вещества как гидроксибензол, диоксид серы, этилбензол, дигидросульфид, ацетон, этенилбензол, оксид углерода, диметилбензол.

Известно, что внеплановые проверки были проведены на трех предприятиях, по результатам которых были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1, статьи 6.3 КоАП РФ в отношении двух предприятиях, в числе которых значится и «Уфаводоканал».

Напомним, что жалобы на неприятный запах в воздухе поступали от уфимцев практически все лето. Так, только за июнь было в Уфе было зафиксировано 12 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, а всего по Башкирии в этот период было зафиксировано 30 случаев.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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