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В одном из сел Башкирии рухнула сотовая вышка 5G, расположенная на частной территории

24 сентября 2021, 13:42
Фото: 1mediainvest
Хотя сами жители этого не отрицают, что им вышка была не по нраву, в МВД сообщили, что вышка разрушилась по техническим причинам.

Странная ситуация сложилась в Абзелиловском районе Башкирии, в селе Ташбулатово. В соцсетях местные жители негодовали из-за несогласованной с ними установки сотовой вышки 5G. Несмотря на то, что вышку некто установил на частной территории жителям она категорически не нравилась, среди причин недовольства они называли гул, ветер и конечно же вредное для организма человека излучение.

Информация по данной ситуации разнится, некоторые источники сообщают о снове вышки трактором, который селяне осуществили своими силами. Однако есть и официальный комментарий от Министерства внутренних дел Башкирии. В ведомстве сообщили о том, что вышка действительно была установлена в селе местным жителем, на частной территории, По информации МВД Башкирии разрушение вышки произошло по техническим причинам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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