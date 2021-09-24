В одном из сел Башкирии рухнула сотовая вышка 5G, расположенная на частной территории

Информация по данной ситуации разнится, некоторые источники сообщают о снове вышки трактором, который селяне осуществили своими силами. Однако есть и официальный комментарий от Министерства внутренних дел Башкирии. В ведомстве сообщили о том, что вышка действительно была установлена в селе местным жителем, на частной территории, По информации МВД Башкирии разрушение вышки произошло по техническим причинам.