В Башкирии с 26 сентября погода резко изменится и не в лучшую сторону

В Башкирии до 26 сентября температура воздуха будет вполне комфортной, столбик термометра поднимется до +16 градусов. Однако в воскресенье погода резко изменится. Башгидрометцентр сообщает, что в регион снова вернутся холодные воздушные массы и температура воздуха днем упадет до +8 градусов, а ночью до +2. В регионе пройдут и заморозки от 0 до -5 градусов.