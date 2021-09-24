Стало известно, кто вошел в состав Горсовета Уфы V созыва

Напомним, что выборы проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября, по итогам которых большее количество голосов было отдано «Единой России» — 66,19%, далее идет ЛДПР — 14,21%, а замыкает тройку КПРФ — 13,44%. Отмечается, что «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия — Патриоты — За праву» не были допущены к распределению мандатов.