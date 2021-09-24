Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI

Мы с нетерпением ждем нашу конференцию по искусственному интеллекту, поскольку уверены, что, как обычно, узнаем на ней много нового и интересного. AI и Data Science развиваются со стремительной скоростью, один прорыв следует за другим, и ранее невозможное всё чаще становится возможным. Мы в Сбере считаем своим долгом не просто разрабатывать и внедрять лучшие AI-решения у себя, но и поддерживать AI-повестку на национальном и глобальном уровне, стимулировать актуальные и острые дискуссии, двигать вперёд научную мысль в нашей стране и сокращать разрыв между теорией и практикой. AI Journey уже стала одним из важных драйверов развития отрасли, и мы приглашаем к участию в конференции всех, кому близка эта тема, кто работает на переднем крае науки, делая мечты реальностью, - Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка