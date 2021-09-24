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С февраля 2022 года некоторым категориям граждан проиндексируют ежемесячные выплаты

24 сентября 2021, 13:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Индексация будет зависеть от роста потребительских цен за предыдущий год.

В России с 1 февраля вырастут денежные выплаты у некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, размер ежемесячных денежных выплат будет проиндексирован, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году — на 5,8%, в 2023–2024 гг. на 4%.

Всего такие выплаты коснутся около 14,5 млн россиян.

Также Татьяна Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2022–2024 гг. Так, за первого ребенка к 2024 году можно будет получить 544 301 рубль.

#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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