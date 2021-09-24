С февраля 2022 года некоторым категориям граждан проиндексируют ежемесячные выплаты

В России с 1 февраля вырастут денежные выплаты у некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
По ее словам, размер ежемесячных денежных выплат будет проиндексирован, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году — на 5,8%, в 2023–2024 гг. на 4%.
Всего такие выплаты коснутся около 14,5 млн россиян.
Также Татьяна Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2022–2024 гг. Так, за первого ребенка к 2024 году можно будет получить 544 301 рубль.