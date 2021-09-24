«Поищите деньги у себя»: мэр Уфы признался, как выбивают бюджет на 450-летие Уфы

— Конечно же, денег не хватает. Приходится догонять за счет городских средств. Бюджет города дефицитный. Праздник [450-летие Уфы в 2024 году — прим.ред.] закончится, а стройка будет продолжаться, и город преобразится. Мы говорим «денег нет, а на стройки их надо просить». А федеральный центр дает деньги только тогда, когда есть проект. Мы приготовили список, приготовили сумму, приходим в республику, на что нам отвечает республика: «поищите деньги у себя». Мы сейчас напрягаемся, ищем внебюджетные источники. Как говорится, «голь на выдумки хитра». Идем к застройщикам, подрядчикам, депутатам, и просим, просим, просим. Нам сейчас нужны деньги, чтобы к 450-летию Уфы мы пришли с нормальными результатами и вовремя, - признался Сергей Греков.