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«Поищите деньги у себя»: мэр Уфы признался, как выбивают бюджет на 450-летие Уфы

24 сентября 2021, 07:49
Фото: mkset.ru
Об этом заявил мэр города Сергей Греков на встрече с журналистами 24 сентября.

— Конечно же, денег не хватает. Приходится догонять за счет городских средств. Бюджет города дефицитный. Праздник [450-летие Уфы в 2024 году — прим.ред.] закончится, а стройка будет продолжаться, и город преобразится. Мы говорим «денег нет, а на стройки их надо просить». А федеральный центр дает деньги только тогда, когда есть проект. Мы приготовили список, приготовили сумму, приходим в республику, на что нам отвечает республика: «поищите деньги у себя». Мы сейчас напрягаемся, ищем внебюджетные источники. Как говорится, «голь на выдумки хитра». Идем к застройщикам, подрядчикам, депутатам, и просим, просим, просим. Нам сейчас нужны деньги, чтобы к 450-летию Уфы мы пришли с нормальными результатами и вовремя, - признался Сергей Греков.

Напомним, указ о праздновании 450-летия Уфы осенью 2020 года подписал президент России Владимир Путин. К 450-летию Уфы в столице Башкирии в 2024 году планируют заняться 10 объектами, семь из которых - новые. Это Евразийская библиотека, Депозитарий и музей археологии на территории городища «Уфа-II», Международный Центр спортивной борьбы, школа в «Глумино-2» на 2 220 мест, здание госпиталя ветеранов войны, пешеходный путепровод через проспект Салавата Юлаева в завершении улицы Коммунистической, а также строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева.

В конце 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что на празднование понадобится минимум 20-25 млрд рублей, максимум - 50 млрд.

19 мая Хабиров заявил вице-премьеру Алексею Оверчуку, возглавляющему оргкомитет по подготовке к празднику, что без федеральных средств республика не справится: «У нас есть видение того, какой Уфа должна стать к 2024 году. Какие должны появиться объекты, и каким образом они будут создаваться. Эту задачу очень сложно решить без поддержки федерального центра», - добавил он. Отмечается, что объем федерального финансирования пока не утвержден.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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