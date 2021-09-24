mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентября

24 сентября 2021, 05:27
Фото: 1mediainvest.ru
Соответствующий документ есть в распоряжении редакции.

Стало известно, что жители Уфы смогут снять теплые носочки уже на этой неделе, так как долгожданное тепло в жилых домах начнет подаваться уже с 25 сентября. В распоряжении Mkset появился документ, который данную информацию подтверждает.

Фото: Mkset.ru

Так, мэр Уфы Сергей Греков поручил руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла в соответствии с заявками потребителей. Отмечается, что контроль за исполнением поручения будет осуществлять руководители подразделений администрации Уфы, глав администраций районов столицы.

Напомним, что в Уфе работает городской штаб по работе в отопительный период, с которым можно связаться, позвонив в кол-центр по номеру: 277-09-11.

Ранее мы писали, что жители столицы атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова, после того как он порекомендовал отложить начало отопительного сезона для жилых домов в Уфе до настоящих холодов и посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее». На что жители города разозлились и начали требовать включения отопления в их домах: «Дайте уже отопление!!! Детей уже по второму кругу лечу!!! Хватит издеваться над людьми!!!», - лишь малая часть гневных комментариев.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48