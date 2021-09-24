Отопление в жилые дома Уфы дадут с 25 сентября

Стало известно, что жители Уфы смогут снять теплые носочки уже на этой неделе, так как долгожданное тепло в жилых домах начнет подаваться уже с 25 сентября. В распоряжении Mkset появился документ, который данную информацию подтверждает.
Так, мэр Уфы Сергей Греков поручил руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла в соответствии с заявками потребителей. Отмечается, что контроль за исполнением поручения будет осуществлять руководители подразделений администрации Уфы, глав администраций районов столицы.
Напомним, что в Уфе работает городской штаб по работе в отопительный период, с которым можно связаться, позвонив в кол-центр по номеру: 277-09-11.
Ранее мы писали, что жители столицы атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова, после того как он порекомендовал отложить начало отопительного сезона для жилых домов в Уфе до настоящих холодов и посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее». На что жители города разозлились и начали требовать включения отопления в их домах: «Дайте уже отопление!!! Детей уже по второму кругу лечу!!! Хватит издеваться над людьми!!!», - лишь малая часть гневных комментариев.