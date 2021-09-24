Мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города

Напомним, что официально отопление в многоквартирные дома Уфы начнут подавать с 25 сентября. Ранее жители Башкирии атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова после того, как он порекомендовал отложить начало отопительного сезона для жилых домов в Уфе до настоящих холодов и посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее». Жильцы из разных городов требовали дать тепло в их домах, ссылаясь на то, что дети и взрослые простывают в холодных квартирах.