Мэр Уфы прокомментировал петицию жителей Шакши об отделении микрорайона от столицы

Напомним, что петиция об отделении микрорайона от столицы была создана в начале сентября. Так, в тексте заявления заявлялось, что власти города скорее всего забыли о существовании Шакши, потому в микрорайоне нет «нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, других благ, доступных для жителей остальной Уфы», а само отношение властей к данной территории автор петиции назвал «скотским». На данный момент ее подписало 598 человек.