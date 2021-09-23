Жителям Уфимского района поставлялась техническая вода под видом питьевой

Напомним, мэрия Уфы заявила, что качество питьевой воды в городе соответствует нормам, это подтверждено результатами анализа, которые были обнародованы «Уфаводканалом». Так, согласно отчету, не превышает установленных нормативов неорганические и органические вещества, органолептические показатели, показатели радиационной безопасности воды, а также микробиологические и паразитологические показатели. Однако в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, но содержится фенол, ртуть, свинец и другие вещества, такие как толуол, формальдегид и хлороформ.