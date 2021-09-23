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Posted 23 сентября 2021, 11:01

Published 23 сентября 2021, 11:01

Modified 17 октября 2022, 22:12

Updated 17 октября 2022, 22:12

В Уфе на капремонт IQ-парка планируют потратить максимум 94,6 миллиона рублей

23 сентября 2021, 11:01
Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок.

На сайте Госзакупок появилась заявка на проведение капитального ремонта 12-этажного здания IQ-парка по улице Заки Валиди. Заказчиком выступил ГУП Республиканский информационно-издательский центр «Деловая литература».

Известно, что электронный аукцион назначен на 19 октября, а сами работы должны быть выполнены до 28 декабря этого года. В заявке указано, что в здании будут размещены: фуд-корт, рабочее пространство, совмещенное с микроквартирой для VIP-гостей, клубный этаж, конгресс-центр, который будет рассчитан на 250-300 человек. Отмечен и гарантийный срок в течение трех лет. Финансироваться капремонт будет из собственных средств заказчика.

Ранее мы писали, что на создание IQ-парка в Уфе власти хотят выделить 250 миллионов рублей. По словам Радия Хабирова, IQ-парк является важным элементом Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который также будет основан в центре Уфы. Известно, что технопарк будет располагаться в пустующих зданиях на улице Заки Валиди недалеко от одного из корпусов БашГУ, который, к слову, будет снесен, а на его месте построят межвузовский студенческий кампус.

#Элина Сайфранова#Город#Новости
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