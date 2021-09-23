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В Индии массово сожгли более 2500 рогов носорога

23 сентября 2021, 11:12
Фото: pixabay.com
Власти Индии приняли решение вести показательную борьбу с охотой на единорога. Во Всемирный день носорогов, 22 сентября, в стране начали массово сжигать рога, которые на протяжении десятков лет изымали у местных браконьеров. Об этом написала Telegram-канал «Лента дня».

Как пишет 360tv.ru, в общей сложности индийцы сожгли порядка 2500 рогов носорога. «Коллекцию» собирали на протяжении более чем 40 лет. Рога отнимали у браконьеров, спиливали с уже убитых ими животных. Решение о сожжении рогов активисты при поддержке власти приняли с целью показать: никакими особенными свойствами такие охотничьи трофеи не обладают.

Стоит отметить, что в Индии по сей день многие наделяют носорожьи рога чудодейственными свойствами. Там считают, что они целебные, способны победить болезни. Из-за этого в течение долгих лет в стране продолжают нелегально убивать животных.

Активисты и власти надеются, что массовое сожжение переубедит население, привлечет к проблеме больше внимания и заставит усомниться в том, что рога чудодейственные. По мнению экспертов, ограничивать охоту на животных стоит и в России, однако полностью полный запрет на нее ставить не нужно.

Охоту в стране любят слишком много людей, и полный запрет будет способствовать не сохранению природы, а, напротив, вызовет всплеск браконьерства.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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