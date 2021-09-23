В Индии массово сожгли более 2500 рогов носорога

Активисты и власти надеются, что массовое сожжение переубедит население, привлечет к проблеме больше внимания и заставит усомниться в том, что рога чудодейственные. По мнению экспертов, ограничивать охоту на животных стоит и в России, однако полностью полный запрет на нее ставить не нужно.