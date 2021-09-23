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В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19

23 сентября 2021, 07:38
Фото: 1mediainvest.ru
За время пандемии скончались уже 1 577 человек, а число заболевших превысило 64 тысячи.

Оперативный штаб Башкирии по коронавирусу опубликовал статистику по ситуации с ковидом за последние сутки. Так, по данным на 23 сентября, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 344 человек и теперь число заболевших за время пандемии составляет 64 196 человек.

Известно, что за последние сутки погибло 20 человек, за все время — 1 577 жителей Башкирии. Вылечились от коронавирусной инфекции 55 890 человек, из которых 184 человека за последние сутки.

Сообщаются и данные о вакцинации. Всего в Башкирии первым компонентом привито 1 259 935 человек, а полностью завершили вакцинацию 1 152 704 человека.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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