В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19

Оперативный штаб Башкирии по коронавирусу опубликовал статистику по ситуации с ковидом за последние сутки. Так, по данным на 23 сентября, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 344 человек и теперь число заболевших за время пандемии составляет 64 196 человек.
Известно, что за последние сутки погибло 20 человек, за все время — 1 577 жителей Башкирии. Вылечились от коронавирусной инфекции 55 890 человек, из которых 184 человека за последние сутки.
Сообщаются и данные о вакцинации. Всего в Башкирии первым компонентом привито 1 259 935 человек, а полностью завершили вакцинацию 1 152 704 человека.