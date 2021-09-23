В Башкирии на дистанционное обучение переведено 23,5 тысячи школьников

Известно, что с 22 по 23 сентября в 12 районах Башкирии ученики 5-8 и 10 классов переводятся на дистанционное обучение. Так, дистант организуют на ближайшие две недели в тех районах, где заметен рост заболевших коронавирусом среди детей, а именно в Абзелиловского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Чишминского, Мишкинского, Стерлибашевского и Янаульского районах. Отмечается, что оставшиеся классы будут учиться в привычном формате.
По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, рост заболевших среди учеников и педагогов фиксируется ежедневно не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. По данным ведомства, в Башкирии COVID-19 заражено около 300 преподавателей. Между тем, в дошкольных учреждениях, по словам Хажина, ситуация стабильная.
Известно, что общее количество учеников на дистанте составляет 23,5 тысячи из 116 школ. Что касается условий организации дистанционного обучения, то муниципалитетам было отдано поручение обеспечить учеников необходимыми гаджетами, а в случае, если в селе нет возможности подключиться к интернету, то школьникам будут доставлять бумажные кейсы.