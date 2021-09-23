В Башкирии на дистанционное обучение переведено 23,5 тысячи школьников

Известно, что с 22 по 23 сентября в 12 районах Башкирии ученики 5-8 и 10 классов переводятся на дистанционное обучение. Так, дистант организуют на ближайшие две недели в тех районах, где заметен рост заболевших коронавирусом среди детей, а именно в Абзелиловского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Чишминского, Мишкинского, Стерлибашевского и Янаульского районах. Отмечается, что оставшиеся классы будут учиться в привычном формате.