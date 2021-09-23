Ученые сообщили россиянам о возникновении нового ледникового периода

Эксперты заявил, что в последнее время замечены две тенденции: одна из связана с глобальным потеплением, вторая - с постепенным ослаблением Гольфстрима. Карнаухов считает, что вторая проблема может привести к изменениям климатических норм в европейской России. А именно в стране произойдет понижение температуры на 10-20 градусов.