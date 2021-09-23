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Ученые сообщили россиянам о возникновении нового ледникового периода

23 сентября 2021, 06:18
Фото: pixabay.com
Специалист ФИЦ ПНЦБИ РАН Алексей Карнаухов сообщил, что из-за ослабления Гольфстрима возможно начало ледникового периода.

По информации iz.ru, он заявил, что существует вероятность наступления ледникового периода в европейской части России из-за изменения течений в Северной части Атлантического океана.

Эксперты заявил, что в последнее время замечены две тенденции: одна из связана с глобальным потеплением, вторая - с постепенным ослаблением Гольфстрима. Карнаухов считает, что вторая проблема может привести к изменениям климатических норм в европейской России. А именно в стране произойдет понижение температуры на 10-20 градусов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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