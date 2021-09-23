Школьникам Башкирии стала доступна подписка на школьные учебники

«Советую подключить Нетариф Junior. На дистанте – самое то, потому что там есть бесплатный годовой доступ к библиотекам и учебникам. В базе – самые популярные издания, от классической математики до искусствоведения. Воспользоваться учебниками можно даже в офлайне. Теперь электронные учебники всегда будут под рукой», — написал в своем микроблоге Егор Фисюк.