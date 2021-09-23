ПФР рассказал о плановых и внеплановых повышениях пенсий

При достижении соответствующего трудового стажа на Севере привязка к фиксированной дате индексации размера пенсии отсутствует, сообщили представители ПФР. Выплату пересчитают в таком случае уже со следующего месяца. Однако, пенсионер обязан будет явиться в отделение по месту жительства, чтобы написать заявление и предоставить подтверждающие документы.