ПФР рассказал о плановых и внеплановых повышениях пенсий

Размер пенсии повышается автоматически при достижении гражданином России 80-летнего возраста, пишет информационное издание RT.
«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — следует из заявления пресс-службы пенсионного ведомства.
Речь идет о полностью автоматизированном процессе, а потому 80-летний пенсионер не должен обращаться куда-либо с заявлением о начислении ему прибавки к ежемесячной выплате.
При достижении соответствующего трудового стажа на Севере привязка к фиксированной дате индексации размера пенсии отсутствует, сообщили представители ПФР. Выплату пересчитают в таком случае уже со следующего месяца. Однако, пенсионер обязан будет явиться в отделение по месту жительства, чтобы написать заявление и предоставить подтверждающие документы.
Глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков проинформировал, в свою очередь, о том, что размер страховой пенсии проиндексируют на 5,9 процента в 2022 году.