Пермская ЦБК выпустила 6,7 тыс. мальков белого амура в Суксунский пруд за два года

По словам местного жителя Михаила Семенюты, выпуск рыбы — хорошее дело. Много лет назад, когда восстанавливали плотину пруда, сюда тоже запускали толстолобика и белого амура для очищения водоема от водорослей. Сейчас здесь, кроме этих разновидностей рыб, также водятся лещ, окунь, щука, карась, ленок и карп.