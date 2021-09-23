«Могут уехать в США»: жителя Башкирии и его партнера обвинили в похищении дочери

Как рассказали мать и родная тетя девочки, они оперативно подали заявления о похищении ребенка и в полицию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет. В пресс-службе МВД данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, добавив, что на семью якобы имеется исполнительный лист у судебных приставов и именно их служба компетентна комментировать ситуацию. Оперативно дозвониться до пресс-службы Следственного комитета не удалось. В ФССП Башкирии комментарий по ситуации пока не предоставили.