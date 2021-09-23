Компания «Россети» направила 6,1 млрд на финансирование ремонтной программы в ЮФО

Аварийный запас сформировали на сегодняшний день уже на 100 процентов, утверждают энергетики. На случай возникновения нештатных ситуаций укомплектованы 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад, это не менее 5,8 тысячи специалистов и около 2,8 тысячи единиц спецтехники. Подготовили при этом 531 резервный источник электроснабжения - суммарная мощность составила 58 МВт, отметили энергетики.