Элвин Грей станцевал в женском нагруднике после восхищения его «мужскими» качествами

— Не так давно Радика знаю, но с момента нашего знакомства какое-то особое отношение к человеку. помимо того, что настоящий, хороший, очень качественный, профессиональный артист, если можно так сказать, меня радуют его чисто мужские качества. Это очень стоящий, очень крепкий мужик, который может держать удар, который верен, который не прогибается под обстоятельства, который имеет свою точку зрения, — сказал Радий Хабиров.