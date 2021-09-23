Элвин Грей станцевал в женском нагруднике после восхищения его «мужскими» качествами

В социальных сетях Элвин Грей опубликовал видео со второго дня свадьбы, где согласно башкирским традициям, танцевал на железном подносе и в женском нагруднике, в то время как друзья музыканта бросали ему деньги.
Отметим, что аналогичный танец исполнила и супруга Юльякшина Инзиля, но только в первый день свадьбы.
Напомним, среди гостей торжества присутствовал и глава Башкирии. В поздравлении молодоженов глава сказал и добрые слова в адрес самого музыканта, в частности, Хабиров восхитился его чисто мужскими качествами.
— Не так давно Радика знаю, но с момента нашего знакомства какое-то особое отношение к человеку. помимо того, что настоящий, хороший, очень качественный, профессиональный артист, если можно так сказать, меня радуют его чисто мужские качества. Это очень стоящий, очень крепкий мужик, который может держать удар, который верен, который не прогибается под обстоятельства, который имеет свою точку зрения, — сказал Радий Хабиров.