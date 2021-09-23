Четыре санатория Башкирии вошли в ТОП-100 лучших здравниц России

Стало известно, что 22 сентября, в Москве прошло награждение ТОП-100 российских здравниц. В рейтинг лучших вошли и башкирские санатории. Так, первую пятерку замыкает санаторий «Янган-Тау», далее на 12 месте расположился санаторий «Танып» в Аскинском районе Башкирии. На 25 месте — «Юматово», а здравнице «Якты-Куль» было отдано 65 место.
Ранее мы писали, что Башкирия заняла четвертое место в России по спросу на санаторные путевки в 2021 году. Согласно аналитике, в сравнении с 2020 годом спрос на летний отдых в Башкирии в текущем году вырос на 63%, что позвонило региону занять 4 место в общем рейтинге и 1 - среди Приволжского Федерального округа.