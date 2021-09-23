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Автоэксперты высказали свое мнение об отмене штрафа за превышение скорости

23 сентября 2021, 13:27
Фото: pixabay.com
Российским водителям перестали выписывать штрафы за превышение средней скорости. Автоэксперты считают, что практика данных штрафов не являлась законной и нарушала права автовладельцев в суде.

Координатор общественного движения «Синие Ведёрки» Петр Шкуматов объяснил в беседе с NEWS.ru, что проблема штрафов за превышение средней скорости в невозможности с точностью определить участок, где произошло нарушение.

Он подчеркнул, что многим водителям удавалось добиться отмены штрафов через суд именно из-за невозможности определить точное место нарушения. Однако, эти случаи длительное время не обобщались в судебную практику.

Незаконной практику штрафования за превышение средней скорости считает и главред издания «За рулем» Максим Кадаков. Он пояснил, что такого определения, как средняя скорость, не существует ни в российских ПДД, ни в Кодексе об административных правонарушениях.

«Штрафы за нарушение ПДД закладываются властями в местные бюджеты заранее. То есть, если сейчас формируется бюджет на 2022 год, в нем уже будут заложены штрафные поступления. Поэтому даже если мы ничего нарушать не будем, властям нужно сделать все, чтобы вытряхнуть эти деньги из карманов автовладельцев», - объяснил он.

Практика штрафов за нарушение средней скорости применялась в России уже более семи лет. Недавно в соцсетях распространилась информация, что в различных российских регионах перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости. В самом ГИБДД причину такого решения называть отказываются.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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