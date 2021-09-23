Автоэксперты высказали свое мнение об отмене штрафа за превышение скорости

«Штрафы за нарушение ПДД закладываются властями в местные бюджеты заранее. То есть, если сейчас формируется бюджет на 2022 год, в нем уже будут заложены штрафные поступления. Поэтому даже если мы ничего нарушать не будем, властям нужно сделать все, чтобы вытряхнуть эти деньги из карманов автовладельцев», - объяснил он.