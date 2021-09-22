ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты

Каждые три месяца можно подать заявку на грант в размере 100 тысяч рублей — его смогут выиграть 10 участников. А раз в год есть шанс стать обладателем более крупного приза: пять лидеров получат по миллиону рублей и ещё шесть — по 500 тысяч рублей. Общий грантовый капитал составляет 12 миллионов рублей. Победителей будут объявлять в сообществе «Культура ВКонтакте». Узнать больше подробностей можно на сайте программы: vk.com/grants.