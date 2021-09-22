В Санкт-Петербургском горном университете прошла минута молчания по погибшим в Перми

Студенты горного университета, в свою очередь, рассказали о том, что трагедия в Перми их настолько потрясла, что они до сих пор находятся в смятении. Они сообщили, что в их университете охрана достаточно надежная, а на входах установлены металлодетекторы. Все посты имеют так называемые тревожные кнопки. При этом, по мнению молодых людей, одного улучшения системы охраны учебных заведений мало. Каждый сотрудник и учащийся должен сегодня быть начеку. Помимо этого, надо своевременно оповещать соответствующие структуры о призывах к насилию от отдельных лиц и групп.