В Башкирии ревакцинировались от ковида более 50 тысяч человек

Примечательно, что есть люди, которые прошли вакцинацию уже несколько раз. Так, глава Башкирии Радий Хабиров на днях на своей странице сообщил, что сделал прививку от ковида уже в четвертый раз. По его словам, результат его анализа на антитела к коронавирусу показал, что их количество в два раза ниже чем-то, которое гарантирует устойчивость организма к вирусу. На этот раз глава региона привился вакциной «Спутник Лайт», которая, собственно, и рекомендована для повторной вакцинации граждан. Ранее Радий Хабиров прививался вакциной «Спутник V», и в первый раз он сделал это еще на этапе испытаний вакцины в прошлом году, вызвавшись добровольцем.