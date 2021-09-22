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В Башкирии планируется создание нового производства ортопедических кроватей

22 сентября 2021, 13:12
Фото: пресс-служба правительства Башкирии
Производство будет осуществляться на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск».

Стало известно, что на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» зарегистрирован новый резидент, который планирует производить матрасы и кровати с ортопедическим основанием и подъемным механизмом. Всего для реализации проекта резидент намерен вложить более 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Известно, что на предприятии будут созданы 44 новых рабочих мест, а реализация проекта намечена на 2028 год.

Напомним, что в Башкирии существует пять территорий опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТОСЭР, в таких городах как Белебей, Кумертау, Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск. На данный момент чило резидентов превышает 80 человек, а вложено в новые предприятия более 4,5 миллиарда рублей и создано 3 343 рабочих мест.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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