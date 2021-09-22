В Башкирии два инвестпроекта по животноводству получат субсидии и льготы

Немного конкретики, речь идет о проекте молочного комплекса на 1,2 тысячи голов дойного стада в Илишевском районе. Вложения в проект составят 1,1 миллиарда рублей. Инвестором данного проекта выступит ГУСП МТС «Центральная». Начнут реализовывать проект уже в этом году, рассчитана она до 2025 года. Под проект уже подобрана площадка. Также уже заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Сейчас ведутся работы по межеванию участка земли и постановка его на кадастровый учет.