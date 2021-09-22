Попова рассказала об уровне иммунитета к COVID-19 у россиян

Из заявления Анны Поповой следует, что в Российской Федерации уже довольно много граждан, у которых выработан иммунитет к COVID-19. Об этом пишут корреспонденты информационного издания RT.
Удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу глава Роспотребнадзора назвала достаточно высоким. Однако, чиновница подчеркнула, что этого все же недостаточно.
Прививки от COVID-19 сделали на сегодняшний день уже около 40 миллионов граждан России, сообщила Анна Попова.
Микробиолог и академик РАН Виталий Зверев выступил в свою очередь со следующим заявлением: популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в мире — чрезвычайно важная задача.