mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Попова рассказала об уровне иммунитета к COVID-19 у россиян

22 сентября 2021, 15:59
Фото: pxhere.com
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об иммунитете россиян к коронавирусной инфекции.

Из заявления Анны Поповой следует, что в Российской Федерации уже довольно много граждан, у которых выработан иммунитет к COVID-19. Об этом пишут корреспонденты информационного издания RT.

Удельный вес россиян с иммунитетом к коронавирусу глава Роспотребнадзора назвала достаточно высоким. Однако, чиновница подчеркнула, что этого все же недостаточно.

Прививки от COVID-19 сделали на сегодняшний день уже около 40 миллионов граждан России, сообщила Анна Попова.

Микробиолог и академик РАН Виталий Зверев выступил в свою очередь со следующим заявлением: популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в мире — чрезвычайно важная задача.

#Новости#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48