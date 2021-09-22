МУП «УИС» раскопало двор жилого дома в Уфе в канун отопительного сезона

Корреспондент Mkset обратился в пресс-службу МУП УИС, где представитель организации развеял опасения жителей. По словам пресс-секретаря МУП УИС Анны Горюхиной, никакие работы, которые проводятся и будут проводиться в данном месте, не окажут никакого влияния на начало отопительного сезона. Также Горюхина подчеркнула, что все дома в Уфе уже полностью готовы к подаче тепла, и оно своевременно поступит в квартиры уфимцев сразу после соответствующего распоряжения городской администрации.