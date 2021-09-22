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МУП «УИС» раскопало двор жилого дома в Уфе в канун отопительного сезона

22 сентября 2021, 09:51
Фото: Mkset.ru
Жители домов в Демском районе всерьез обеспокоены, не повлияют ли данные работы на сроки подачи отопления в их дома.

В редакцию Mkset обратилась жительница Демского района, обеспокоенная тем, что во дворе дома по улице Правды, 20 разрыт двор. Судя по маркировке на ограждениях, работы ведет МУП «УИС», подставляющее тепло в многоквартирные дома. По информации женщины, работы там ведутся с целью подвести тепловые сети к двум строящимся неподалеку 27-этажным домам. Жители домов сообщают, что из-за этих работ начало отопительного сезона для жителей окрестных домов может быть отложено на неопределенный срок.

Корреспондент Mkset обратился в пресс-службу МУП УИС, где представитель организации развеял опасения жителей. По словам пресс-секретаря МУП УИС Анны Горюхиной, никакие работы, которые проводятся и будут проводиться в данном месте, не окажут никакого влияния на начало отопительного сезона. Также Горюхина подчеркнула, что все дома в Уфе уже полностью готовы к подаче тепла, и оно своевременно поступит в квартиры уфимцев сразу после соответствующего распоряжения городской администрации.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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