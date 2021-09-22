Модульбанк сообщил о старте марафона с призами для партнеров

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно быть или стать партнером Модульбанка и ежемесячно, пока продолжается акция, привлекать на два клиента либо на одного активного партнера больше, чем в прошлом. Каждый месяц партнерам начисляют баллы за выполнение условий. Чем больше баллов, тем больше шансов на то, чтобы получить приз. Победители выбираются рандомно из числа всех участников акции на основе генератора случайных чисел.