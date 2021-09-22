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Кровякова: Каждая страна ежегодно делает все возможное для популяризации ЦУР

22 сентября 2021, 06:57
В столице в рамках Международного форума AlumForum 2021 прошел круглый стол «Цели устойчивого развития как основа молодежного предпринимательства».

Его модератором выступила руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам молодежного предпринимательства Анна Кровякова. Об этом пишет gorod55.ru.

По словам Кровяковой, пропаганда Целей устойчивого развития (ЦУР) среди юных граждан чрезвычайно важна. Знания в сфере устойчивого развития становятся базовыми и неотъемлемыми, и поэтому все страны ежегодно делают все возможное для популяризации ЦУР, считает она.

В мероприятии участвовали глава АНО «Национальное агентство благополучия и счастья» Альберт Гареев, руководитель АНО «Институт общественных инициатив» Дмитрий Помотилов, исполнительный директор Фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы», переводчик Ольга Гайдукова, доцент, юрист (Федеративная Республика Германия) Штефан Фаисс, руководитель проекта ECOfriends Диана Миниханова. Также в числе участников были директор программы «Государственное и муниципальное управление» по профилю «Управление экосистемами» РАНХиГС Игорь Голубченко и студенты, обучающиеся по этой специальности. Примечательно, что это первая в нашей стране программа в сфере управления городами, регионами, страной, агломерациями и интеграционными объединениями с учетом взаимозависимостей управленческих, человеческих, природных, энергетических, био- и прочих ресурсов.

Круглый стол был организован в ходе II Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021) при поддержке столичных властей и состоялся 21 сентября. А сам форум, который Алюминиевая ассоциация, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов проводят в технопарке «Сколково» с 21 по 23 сентября, проходит в рамках программы Года архитектуры и градостроительства в СНГ. Мероприятие поддерживают Минпромторг и Министерство строительства России, правительство Москвы, АО «НИЦ «Строительство», Российская академия архитектуры и строительных наук, компания РУСАЛ и Союз стекольных предприятий. А генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА «Новости» (медиагруппа «Россия сегодня»).

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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