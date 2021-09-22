Дочь Мизулиной назвала Моргенштерна уродом и косвенно обвинила его в трагедии в Перми

Екатерина Мизулина, дочь скандально известного депутата Госдумы Елены Мизулиной, директор «Лиги безопасного интернета» оперативно провела аналитику трагедии в Перми и даже сделала некоторые прогнозы.
Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия, проституции — через различных так называемых лидеров общественного мнения — всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то трагедии подобные сегодняшней (о трагедии в Перми 20 сентября 2021 года — прим.ред) будут повторяться в будущем.Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета
Напомним, речь идет о жуткой трагедии, которая произошла в Перми 20 сентября. Первокурсник ПГУНИ пришел в университет и открыл стрельбу. В результате погибли восемь человек, 26 пострадали. Подобная трагедия весной произошла в Казани, где 19-летний стрелок пришел в собственную гимназию с оружием.
Стоит напомнить и о том, что Екатерина Мизулина не первый раз вступает в противостояние с Моргенштерном. Так, в мае женщина заявляла, что, предположительно, команда Моргенштерна осуществляла угрозы и оскорбления в её адрес. По мнению Мизулиной, это было связано с тем, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Генпрокуратуру в связи с якобы пропагандой наркотиков в его творчестве. Тогда же Мизулина сообщила, что они не боятся ни Моргенштерна, ни его команду, и порекомендовала команде артиста начать знакомиться с творчеством шансон-исполнителей. Предположительно намекая на то, что в скором времени и сам артист и его команда могут оказаться в местах лишения свободы, где популярен именно этот жанр музыки.
При этом нельзя не упомянуть, что рэп-артист известен не только весьма одиозным творчеством, которое не вызывает восторга у блюстителей морали. Артист из Уфы регулярно занимается благотворительностью, не отрицая того, что делает это в эксцентричной манере, или же попросту хайпуя на этом. Однако является ли это попыткой пиара или порывом души не так важно родителям Ильи Худобы.
Моргенштерн объявил благотворительный сбор на покупку единственного укола Zolgensma для мальчика, у которого выявили спинальную мышечную атрофию. Он сам пожертвовал Худобе несколько миллионов рублей, а также агитировал своих многочисленных подписчиков и других неравнодушных граждан последовать его примеру. Сбор в размере 160 миллионов рублей был закрыт около недели назад.
Пользователи соцсетей неоднозначно реагируют на озвученное Мизулиной-младшей заявление и задают риторический вопрос – скольким детям помог Моргенштерн, а скольким Лига безопасного интернета?