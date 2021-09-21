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Власти Уфы три дня подряд проверят сирены на случай ЧС

21 сентября 2021, 05:21
Фото: kubnews.ru
При тренировочной тревоге сирена будет звучать всего 5 секунд, при реальной же опасности раздастся сигнал «Внимание всем!».

Стало известно о том, что с сегодняшнего дня и на протяжении трех дней, до 23 сентября в Уфе будут проверять систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Горожанам не стоит впадать в панику, предупреждают власти.

В Госкомитете башкирии по чрезвычайным ситуациям пояснили, что в течении этих дней в городе будет проводиться проверки системы оповещения населения. Тренировочный звук будет протяженностью всего лишь 5 секунд. При реальной угрозе граждане услышат другой сигнал – слова «Внимание всем!».

Уже сегодня сирены взвоют в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы, а также в Деме. Рев жители этих районов услышат в промежутке с 9:30 до 16:00 часов. Завтра, 22 сентября тренировочное оповещение снова услышат жители Калининского и Орджоникидзевского районов, 23 сентября тревожный звук услышат в Ленинском, Кировском и Советском районах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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