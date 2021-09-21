Власти Уфы три дня подряд проверят сирены на случай ЧС

Уже сегодня сирены взвоют в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы, а также в Деме. Рев жители этих районов услышат в промежутке с 9:30 до 16:00 часов. Завтра, 22 сентября тренировочное оповещение снова услышат жители Калининского и Орджоникидзевского районов, 23 сентября тревожный звук услышат в Ленинском, Кировском и Советском районах.