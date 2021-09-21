Власти Уфы пока отказались от новой школы в уфимском Нагаево, где 13 первых классов

В школу № 147 села Нагаево Октябрьского района Уфы, по данном мэрии, в этом году пошел 391 первоклассник. Властям пришлось открыть сразу 13 первых классов. В школе обучаются почти в два раза больше детей, чем положено — 2 390 детей при проектной мощности 1 250 мест. Из-за полной загрузки школа вынуждена работать в две смены.