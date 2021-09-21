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Власти Уфы пока отказались от новой школы в уфимском Нагаево, где 13 первых классов

21 сентября 2021, 02:57
Фото: 1mediainvest.ru
В текущем учебном году в единственной школе микрорайона пришлось открыть даже 1 «Н» класс.

В школу № 147 села Нагаево Октябрьского района Уфы, по данном мэрии, в этом году пошел 391 первоклассник. Властям пришлось открыть сразу 13 первых классов. В школе обучаются почти в два раза больше детей, чем положено — 2 390 детей при проектной мощности 1 250 мест. Из-за полной загрузки школа вынуждена работать в две смены.

Несмотря на обстоятельства, администрация Уфы не планирует строить в Нагаево новый образовательный центр в ближайшее время, сообщает UfaTime со ссылкой на пресс-службу мэрии. Издание отмечает, что новая школа для села Нагаево не вошла в конкурс проектов на получение средств из федерального бюджета.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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