ВКонтакте разделила призовой фонд VK Cup среди сильнейших

«История VK Cup началась 9 лет назад — тогда на Codeforces появился анонс первого чемпионата. За это время турнир вырос вместе со ВКонтакте и стал одним из самых заметных в России. Его финалистами в разные годы становились 14 чемпионов мира по спортивному программированию, а для специалистов других профилей появилось три новых направления соревнований. Я на своём опыте знаю, что соревнования помогают натренировать навыки, которые позволяют быстро создавать высокотехнологичные продукты, не имеющие аналогов в мире. История ВКонтакте показывает, что участники олимпиад блестяще справляются не только с заданиями на чемпионатах, но и со сложными технологичными проектами, позволяя создавать решения, которые выдерживают высокие нагрузки при низких требованиях к ресурсам. Поэтому мы всегда рады видеть таких специалистов в нашей команде».