В Уфе случайно обнаружили женщину, которая проголосовала дважды на разных УИКах

Владимир Ковальчук заметил, что первое фото было сделано на УИК №391, второе – в гимназии №115, но его номер мужчина запамятовал. Однако здесь будет уместно заметить, что при наличии оригиналов фотографий можно изучить их метаданные, которые содержат информацию о месте, где было сделано фото, а также о времени снимка. Также в метаданных всегда представлена информация о том, подвергалось ли изображение какой-либо обработке.