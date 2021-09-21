В Уфе бездомные смогут поесть, постричься и помыться в бесплатном центре

Мы ребята с прошлым, во время определенной проблемы мы в добровольном формате побывали и на той стороне улицы и на этой. В общем формировали систему комплексной реабилитации, причем в стране у нас 27 филиалов было. В 2016 году у нас произошла большая трагедия в Стерлитамаке, это на сегодня большая проблема, эти трудовые дома. Тогда несколько человек сгорело заживо. В 2019 году мы совместно с прокуратурой реализовали проект-автопробег-бал, мы съездили до Алтая и делились опытом со многими регионами. По итогам этого пробега нам было рекомендовано открыть общественную приемную, мы сегодня находимся на фирме мир и обрабатываем множество обращений. Люди идут к нам, потому что сталкиваются с бюрократическими препонами.Александр Стовбчатый