В Уфе бездомные смогут поесть, постричься и помыться в бесплатном центре

На оперативном совещании в мэрии обсуждали и качество жизни и помощь гражданам без определенного места жительства, уточнив то, что в зоне внимания мэрии все категории граждан, включая и граждан БОМЖ.
Александр Стовбчатый, председатель «АНО Центр социальной адаптации Актау», руководитель проекта «НАШи люди», основатель проекта «Голос улиц» рассказал о последнем из упомянутых проектов. Он направлен именно на работу с людьми, которые оказались на улице в сложной жизненной ситуацией.
Мы ребята с прошлым, во время определенной проблемы мы в добровольном формате побывали и на той стороне улицы и на этой. В общем формировали систему комплексной реабилитации, причем в стране у нас 27 филиалов было. В 2016 году у нас произошла большая трагедия в Стерлитамаке, это на сегодня большая проблема, эти трудовые дома. Тогда несколько человек сгорело заживо. В 2019 году мы совместно с прокуратурой реализовали проект-автопробег-бал, мы съездили до Алтая и делились опытом со многими регионами. По итогам этого пробега нам было рекомендовано открыть общественную приемную, мы сегодня находимся на фирме мир и обрабатываем множество обращений. Люди идут к нам, потому что сталкиваются с бюрократическими препонами.Александр Стовбчатый
Рассказал он и о том, что проекты вышли на заключение долгосрочного контракта с Минтрудом, за основу был взят проект «Приют человека» в республике Татарстан. И процесс реабилитации было решено включить в долгосрочные процессы ресоциализации, которые сегодня оказывает центр БОМЖ на улице Колгуевской.
В ходе оперативки продемонстрировали и рекламный ролик проекта, в котором сказано о том, что все бездомные люди могут прийти на площадку проекта, бесплатно получить медицинскую помощь, поесть и даже сменить одежду. Все услуги граждане могут получить в одном месте, а значить смогут и вернуться к нормальной жизни.
Поделился Стовбчатый и проектом реконструкции и благоустройства ранее упомянутого центра БОМЖ на улице Колгуевской, 29 в Уфе. Судя по продемонстрированной иллюстрации, центр должен существенно разрастись, после реконструкции он должен включать в себя социальный центр, социальную парикмахерскую, социальную столовую, пункт оказания первичной медицинской помощи, также в центре предусмотрены психологи (тренинги) и консультанты по химическим зависимостям.
Александра Стовбчатого неприятно удивил тот факт, что напротив территории на Колгуевской, 29 начали строительство известного магазина разливных и, надо полагать, по большей части алкогольных напитков. По его словам около 70% пользователей услуг центра являются людьми с алкогольной зависимостями.
Рассказал спикер и о стационарном центре социальной адаптации в селе Кумурлы Архангельского района Башкирии. Сейчас там идет ремонт и дооборудование. Трудотерапия, психологи, волонтеры, свое фермерское хозяйство, работа про программе преодоления зависимости, поведенческая программа Дэйтоп, 12 шагов, спорт – вот что ждет подопечных в Кумурлах.
По словам Александра Стовбчатого такая работа несет исключительно положительные аспекты для личности и государства. В планах у проекта и сотрудничество со ФСИН и спецприемниками, ведь осужденные на большие сроки нередко утрачивают социальные связи, из-за чего они предпочитают снова совершить преступление, чтобы вновь оказаться в привычной среде.
Рассказал он и новой мобильной студии-приемной «Голос улиц». Это уникальный старый американский автомобиль-фургон, который будет курсировать по улицам, выполняя функцию мобильной общественной приемной для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Немаловажное уточнение поступило от Александра Стовбчатого о приближении зимы. Он сообщил, что будет обращаться к властям за помощью по вопросу создания стационарных точек обогрева. Замминистра МВД по словам Стовбчатого 18 августа отчитался о том, что 1380 человек в прошлом году замерзли на улицах.