mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России одобрили новую выплату медикам за работу с больными коронавирусом

21 сентября 2021, 12:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Деньги выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях медикам и персоналу.

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств на страховые выплаты заболевшим коронавирусом медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина РФ.

Деньги выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях медикам и персоналу, заболевшим коронавирусом на работе. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, на эти цели Правительство уже направило около 12,5 млрд руб., планируется выделить еще почти 3 млрд руб.

Напомним, страховые выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, если они заразились COVID-19 на рабочем месте.

Если это станет причиной временной нетрудоспособности, страховка составит 68,8 тыс. руб. Если болезнь приведет к инвалидности, пострадавшему полагается от 688 тыс. руб. до 2 млн руб. В случае смерти медработника размер выплаты составит 2,75 млн руб.

#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48