В России одобрили новую выплату медикам за работу с больными коронавирусом

Деньги выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях медикам и персоналу, заболевшим коронавирусом на работе. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, на эти цели Правительство уже направило около 12,5 млрд руб., планируется выделить еще почти 3 млрд руб.