В России одобрили новую выплату медикам за работу с больными коронавирусом

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств на страховые выплаты заболевшим коронавирусом медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина РФ.
Деньги выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях медикам и персоналу, заболевшим коронавирусом на работе. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, на эти цели Правительство уже направило около 12,5 млрд руб., планируется выделить еще почти 3 млрд руб.
Напомним, страховые выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, если они заразились COVID-19 на рабочем месте.
Если это станет причиной временной нетрудоспособности, страховка составит 68,8 тыс. руб. Если болезнь приведет к инвалидности, пострадавшему полагается от 688 тыс. руб. до 2 млн руб. В случае смерти медработника размер выплаты составит 2,75 млн руб.