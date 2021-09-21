Тимур Хакимов: «В Башкирии стартует федеральная программа «Мама-предприниматель»

Она стартует 23 сентября и реализуется при поддержке Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству, АО «Корпорация МСП», БРО «ОПОРА России», банка «Открытие».
Всего было подано 130 заявок, из которых было отобрано 35 лучших бизнес-проектов. Именно эти проекты будут совершенствоваться в ходе бесплатного обучения. Участники получают возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.
Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% — не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.
— В Башкортостане порядка 45% предпринимателей — женщины. Конечно, для развития и укрепления женской предпринимательской среды необходимы различные проекты, которые дают необходимые знания, развивают навыки для запуска своего дела. «Мама-предприниматель» одна из тех программ, которая помогает самореализоваться, упаковывать идеи в бизнес и становится финансово независимыми, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. В прошлом году Минэкономразвития России включил ее в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В течение пяти дней участницы пройдут путь начинающего предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности.