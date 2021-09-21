Тимур Хакимов: «В Башкирии стартует федеральная программа «Мама-предприниматель»

Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. В прошлом году Минэкономразвития России включил ее в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».