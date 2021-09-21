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Российские рыболовы-любители смогут продавать пойманную рыбу

21 сентября 2021, 13:18
Фото: pixabay.com
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, инициатива, разрешающая рыболовам-любителям продавать пойманную рыбу, нашла поддержку у правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова юриста, в том числе, предусматривается предоставление рыболовных билетов тем любителям рыбной ловли, кто собирается продавать пойманную рыбу. Предположительно, выдавать их предстоит территориальным органам Росрыболовства.

Пока законопроект не устанавливает порядок и основания, на которых будут выдаваться рыболовный билет, и его срок его действия. Эксперт считает, что это - большой пробел.

Сегодня рыболову нельзя просто так торговать пойманной рыбой, поскольку это считается незаконным предпринимательством.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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