Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

«Мы понимаем, что в человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь, и стараемся поддерживать лучших студентов университета, чтобы помочь в их профессиональной реализации, - рассказал директор Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. - Мы уверены, что в стенах башкирского вуза –одного из крупнейших сельскохозяйственных центров аграрного образования и науки страны – молодые люди получат максимально возможные знания и навыки для дальнейшего удачного старта в профессии».